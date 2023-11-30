«Тварь, убожество»: Пригожин высказался о Наргиз после ее слов о помощи ВСУ Продюсер Пригожин раскритиковал Наргиз после ее слов о помощи ВСУ

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Наргиз Закирова

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Наргиз Закирову «тварью», «больным человеком», «убожеством» после ее слов о поддержке ВСУ. Об этом продюсер рассказал в беседе с NEWS.ru, комментируя разговор исполнительницы с пранкерами. По слова Пригожина, он сожалеет о том, что пять лет назад Валерия поддержала Закирову, снявшись по просьбе Максима Фадеева в ее клипе о домашнем насилии.

Все, что она сказала, — это разговор животного, а не человека. Она просто больной человек, психически ненормальный человек, — заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин NEWS.ru.

Он также назвал ее «тварью», «убожеством» и «тупорылым существом» и отметил, что без музыкального продюсера Максима Фадеева она была бы никто.

Она — ресторанная певица, сидела в жопе, бросила мужа, когда у нее карьера сложилась, бухала на всех гастролях, Серега Лавров ее возил, — сказал Пригожин.

Продюсер сожалеет о том, что в 2018 году Валерия снялась в клипе Наргиз о домашнем насилии «Нелюбовь» по просьбе Максима Фадеева.

На кого мы тратили время? Кому мы помогали? Вот что мне обидно, — сказал Пригожин.

Ранее певицу Наргиз разыграли пранкеры Вован и Лексус, которые позвонили ей от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а также президента республики Владимира Зеленского. Закирова призналась, что спонсирует ВСУ, любит Степана Бандеру, во всех своих бедах она обвинила музыкального продюсера Максима Фадеева, который якобы «продолжает ей мстить спустя много лет».