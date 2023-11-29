Спонсирование ВСУ, любовь к Бандере: в чем призналась Наргиз Закирова Певица Наргиз призналась в любви к Бандере и спонсировании ВСУ

Фото: Агентство «Москва»

Узбекская певица Наргиз Закирова в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом призналась в финансировании ВСУ. Что еще рассказала скандальная исполнительница, как отреагировали на ее признания в России, чем еще она отличилась в прошлом?

Что рассказала Наргиз Вовану и Лексусу

Пранкеры представились певице бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. В разговоре с «экс-министром», который требовал запрета российских фильмов и сериалов, Наргиз рассказала, что участвовала в финансировании ВСУ.

«Вы знаете, я не пиарю это и не кричу об этом, я не хочу об этом кричать... Да, я делаю, я помогаю — на восстановление, либо каким-то беженцам, либо на ВСУ, это да, это имеет место быть», — объявила Закирова.

В ходе разговора, опубликованного в Telegram-канале Вована и Лексуса, «экс-министр Ткаченко» спросил Наргиз, не смущает ли ее, учитывая наличие еврейских корней (ее отец — бухарский еврей), тот факт, что главным символом современной Украины является националист Степан Бандера.

«Бандера — это вообще любимый мой герой, я татуировку хочу сделать. Вот у меня, видите, новая [показывает татуировку с украинским тризубом]. Вот еще хочу сделать Бандеру. Сделать хочу не портретом, а вот, знаете, как темная такая делается, как очертания (вероятно, речь о силуэте. — NEWS.ru)», — ответила Наргиз.

В чем еще призналась Наргиз

Певица также объявила, что ведет «личную войну с Россией» и так близко к сердцу принимает свою борьбу, что даже «приболела психически». Кроме того, она рассказала, сколько страданий испытала, когда жила в Москве и вынуждена была общаться с россиянами.

Во второй части пранка Вован и Лексус представили Наргиз лично «Зеленскому», которого сыграл пародист Макс Комикадзе. Она призналась, что «смотрит каждое его выступление».

«Малое количество людей за Украину, и очень многие идиоты совершеннейшие, радикалы всецело поддерживают [СВО]. Я приехала из США, являюсь большой патриоткой этой страны», — объявила певица.

В разговоре с Вованом и Лексусом она заявила, что «хороший русский — мертвый русский».

Во всех своих неприятностях Наргиз обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева, который якобы всячески вредит ей и даже якобы добился срыва ее концертов в Швейцарии.

Как реагируют на признания Наргиз

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Закирову на финансирование терроризма. Также певицу необходимо признать иноагентом, заявил Бородин.

Чем еще отличилась Наргиз

Максима Фадеев был продюсером Наргиз с 2014 по 2019 год. Вместе они завоевывали российские чарты, получали премии и участвовали в престижных конкурсах, однако в итоге Фадеев в одностороннем порядке разорвал контракт и запретил певице исполнять спродюсированные им песни.

«Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — говорил Фадеев в Telegram-канале.

После начала СВО Закирова высказалась против действий российских властей и военных на Украине. В итоге ей запретили въезд в Россию до 2072 года.

В дальнейшем, после депортации в Узбекистан, Наргиз продолжила исполнять свою старую программу, из-за чего столкнулась с обвинениями в нарушении авторских прав, за что ей может грозить до 6 лет тюрьмы. Фадеев рассказывал, как пытался заставить артистку прикрыть провокационные татуировки и обвинил в занятиях «некромагией» и «подкопах на кладбище».

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