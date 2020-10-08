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Разин разразился гневом в адрес Кудрявцевой, выигравшей у него суд

01:55, 08 октября 2020
Андрей Разин Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Андрей Разин разразился гневным постом в адрес Леры Кудрявцевой, которая судится с ним о защите чести. Телеведущая на прошлой неделе сообщила, что выиграла у продюсера суд.

Поводом для судебных тяжб стала история брака Кудрявцевой и барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. По словам ведущей, она из фанатки группы превратилась в законную супругу музыканта и родила ему сына Жана.

Разин излагал эту же историю совсем в другом свете. По словам продюсера, телеведущая была «девочкой по вызову», которую «заказал» себе на гастролях в Усть-Каменогорске барабанщик Ленюк. Мальчика, по версии Разина, Кудрявцева родила совершенно от другого человека и бросила его в роддоме.

В итоге популярная теледива обратилась в суд, где её интересы представляла Екатерина Гордон, которая тоже сумела чем-то насолить продюсеру. Разин назвал её «девушкой лёгкого поведения» и посоветовал «валить из страны».

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В своём микроблоге Разин разразился тирадой, что Кудрявцева и Гордон — «две обезумевшие бабы», которые «кайфуют», подавая иски на звёзд. И как только он получит решение, продюсер обещает «рассказать всё» о Кудрявцевой.

Разин с сарказмом добавил, что телеведущая буквально на коленях умоляла его не сажать её в тюрьму «из-за детей». И что это именно он заставил Кудрявцеву забрать сына Жана после того, как она от него отказалась.

Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая? — не стеснялся в выражениях продюсер «Ласкового мая».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала обвинения продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что якобы она задолжала большую сумму денег суррогатной матери.

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