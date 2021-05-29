Пугачёва скрыла от детей их племянника

https://static.news.ru/photo/87a7ab1e-8daa-11eb-a272-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков рассказал, что бабушка скрывает от своих семилетних детей Гарри и Лизы, что он им приходится племянником. Об этом музыкант сообщил в эфире телепрограммы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Во время интервью Корчевников напомнил 30-летнему Преснякову, что Гарри и Лиза приходятся ему дядей и тетей.

Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно, — ответил на это Пресняков.

При этом он признался, что своих маленьких дядю и тётю «обожает». По его словам, Гарри Галкин очень любит тяжёлую музыку, его любимая группа — Linkin Park. Лиза же мечтает стать артисткой. Пресняков также отметил, что дети Пугачёвой и Галкина ведут себя старше своих лет.

21 мая Никита Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram. В коттедже на Истре Пресняков и его жена Алёна Краснова устроили праздник, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме.