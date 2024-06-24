Психолог назвала три причины резкой смены стиля Галустяна Психолог Миллер: резкая смена стиля Галустяна может быть связана с кризисом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Галустян

Резкая смена стиля шоумена и юмориста Михаила Галустяна может быть связана с кризисом среднего возраста, предположила в беседе с NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. Специалист отметила, что мужчины зачастую болезненно переживают свое взросление и боятся потерять интерес женского пола.

У резкой смены стиля Галустяна может быть только три причины. Первая — кризис среднего возраста. В такой кризис мужчины начинают молодиться, хвататься за уходящую молодость. Почему-то мужчины очень болезненно переживают свое взросление, потерю востребованности. Они думают, что могут потерять интерес женского пола, — пояснила психолог.

Миллер допустила, что также Галустян может быть воодушевлен новым проектом. По ее словам, когда человек горит своим делом, это приводит к внешним преображениям. Психолог добавила, что резкая смена стиля часто происходит, когда человек влюбляется.

У мужчины появляется энергия молодости. Он чувствует, что востребован, любим и желаем. Осознание того, что его хотят и любят, мотивирует на преображение. Романы играют немаловажную роль в таких преображениях, — заметила психолог.

Галустян ранее ошеломил поклонников своими свежими фотографиями. 44-летний артист заметно осунулся, похудел и визуально постарел. При этом на протяжении последних нескольких месяцев он показывает поклонникам, как приводит свое тело в норму, регулярно занимаясь спортом.