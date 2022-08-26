Возмутившему фанатов образу Лепса в виде бомжа нашли объяснение Директор Лепса объяснил образ музыканта в виде бомжа на афише концерта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин в разговоре с NEWS.ru объяснил появление музыканта в образе бомжа на афишах в преддверии концерта в Москве. По его словам, этот образ просто нравится артисту и в афишах не стоит искать каких-то других смыслов.

Фото: промоматериалы Григория Лепса

Просто нравится. Никаких двойных, тройных, пятерных смыслов нет. Просто нравится, — сказал Урюпин.

Лепс насторожил поклонников своим внешним видом из-за афиши предстоящего концерта. Соответствующие пост и комментарии появились на его странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 60-летний артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен в заношенной куртке на голое тело и широких джинсах в сочетании с грязными белыми носками и тапками.

Его образ дополнили черная шапка и татуировка на пальцах со словом «бомж». При этом на фото видно, что на лице исполнителя присутствует щетина. Многие подписчики не оценили внешность Лепса и задались вопросом, почему он выбрал именно такой образ.

Ранее Лепс рассказал, что неоднократно ездил в Донбасс с концертами. Если надо, он поедет еще. Певец не смог назвать точное количество своих поездок в ДНР, отметив, что их было четыре или пять. Артист с уважением высказался о местных жителях. В них, сказал Лепс, его больше всего поражают несгибаемая воля и вера в то, что они делают.