«Я в Донбассе был не одинок»: Лепс рассказал о поездках артистов в Донбасс Григорий Лепс рассказал о поразивших его качествах жителей Донбасса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс

Григорий Лепс рассказал, что неоднократно ездил в Донбасс с концертами и если надо, поедет ещё. При этом в интервью «Известиям» он попросил не делать его «иконой стиля», так как он не единственный российский артист, кто там выступает.

Я там был не один. Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте, — сказал музыкант.

Певец не смог назвать точное количество своих поездок в Донбасс, отметив, что их было четыре или пять. Артист с уважением высказался о местных жителях. В них, сказал Лепс, его больше всего поражают несгибаемая воля и вера в то, что они делают.

Сила воли плюс характер. А ещё их сила духа, глаза людей, которые уверены в своей правоте. Там верят, что они на правильном пути, что делают нужное дело для России, — рассказал певец.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсверидзе (Лепсу). В тексте указа, опубликованного на портале правовой информации, прописано, что артист получил почётное звание благодаря вкладу в развитие эстрадного искусства.