Пригожин сравнил работу Крида в Black Star с тюремным сроком

https://static.news.ru/photo/568c8d22-9ba8-11eb-ae2c-96000091f725_660.jpg Егор Крид Фото: egorkreed/instagram.com

Певец Егор Крид объявил об уходе из лейбла Black Star. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, он «досидел» свой контракт до конца и вообще вёл себя «по-пацански».

Он вёл себя абсолютно искренне, по-пацански. Он досидел до конца контракта. У них был контракт семь лет. Если бы не досидел, тогда другой разговор. Но был чёткий контракт. Он его выполнил от звонка до звонка. Это как человек, который сидит в тюрьме, — рассказал в эфире YouTube-шоу «Антонимы с Антоном Красовским» Пригожин.

Он уточнил, что владельцы Black Star: Тимати, Вальтер и Пашу не хотели отпускать и до последнего пытались сохранить Крида, но переоценили свои возможности.

С ним надо было партнёриться. Это то же самое, как дети. Сначала ты кормишь молоком матери, а потом они пьют кровь. Чтобы они не пили кровь, ты должен всё-таки сказать: «Теперь молоко мы делим пополам, два пакетика: один твой, один — мой». А его хотели оставить практически на тех же условиях, на которых он был, не предполагая, что он уже большая звезда, — добавил Пригожин.

Продюсер признался, что рад, как всё закончилось с этим лейблом. Он сообщил, что дружит с Кридом и уважает творчество молодых артистов.

Как писал NEWS.ru, продюсер и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал о причинах ухода из лейбла Black Star, который он сам основал и под брендом которого вёл бизнес на протяжении почти 15 лет. Артист всегда стремился к тому, чтобы продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но ему не хватало на любимое дело времени, пока он находился в команде Black Star. По словам Юнусова, на раскрутку артиста и стартапа требуется одинаковое количество времени.

Тимур Юнусов ушёл из Black Star в 2019 году, для того чтобы посвятить себя собственной компании, занимающейся венчурными инвестициями. По словам музыканта, он специализируется на работе в сферах электронной коммерции, индустрии развлечений, а также здоровья. При этом он отметил, что отношения с его бывшими партнёрами по лейблу можно охарактеризовать как «сложные».