Пригожин и Валерия захотели детей вслед за Рудковской и Плющенко

https://static.news.ru/photo/f8ef471e-04bb-11eb-adaa-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость, что олимпийский чемпион Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями. У звёздной пары родился мальчик, которого назвали Арсением.

Мне приятно, что Яна и Женя называли сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень. Для меня появление на свет ребёнка стало таким же сюрпризом, как и для других. Когда мне вчера сказали, что у Яны родился сын, я обалдел. Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране — демографическую, — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.

Сам он готов к отцовству. Кроме того, его супруга тоже мечтает о ребёнке.

Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается, — поделился продюсер.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

Как писал NEWS.ru, Рудковская опубликовала в своём Instagram трогательное видео, на котором её третий сын Александр возится с новорождённым братиком.