Поклонники шоу «Маска» пытаются разоблачить Единорога

https://static.news.ru/photo/1e5f06a0-9234-11eb-941b-96000091f725_660.jpg Фото: forum-1tv.ru

В Сети идут баталии зрителей популярного шоу «Маска». Многие считают, что за маской Единорога прячется певица Ирина Дубцова.

«А мне Единорог нравится больше! Надеюсь, там Дубцова», «Мне тоже Единорожка больше нравится! Такая клевая она! Но, надеюсь, что там не Дубцова. Думаю, там не певица. Думаю, Дубцова круче бы пела», пишут поклонники шоу в Instagram.

Некоторые опасаются, что судьи «вытягивают» Дубцову. Также есть те, кто считает несправедливым решение жюри об уходе участницы в костюме Солнца. По их мнению, в прошлом году до последнего тянули Ларису Долину, в этом году — Ирину Дубцову, которую слышно по голосу.

Скандалы сотрясают шоу один за другим. Сначала череда обвинений в том, что под масками выступают совсем не те люди, которых в итоге разоблачают. Так было в случае с Иосифом Пригожиным, который в костюме был стройнее себя самого. Потом подозрения закрались в отношении Ольги Бузовой, которая, по мнению зрителей, в маске пела «слишком хорошо».

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

Ранее, как писал NEWS.ru, зрители предложили поменять концепцию и не разоблачать героев до конца проекта, чтобы те смогли представить все заранее заготовленные номера.