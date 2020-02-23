Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская выложила новое видео в Instagram. 56-летняя певица позирует перед камерой в слитном белом купальнике. Поклонники звезды отметили, что она сильно похорошела и стала стройнее.

Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать!» — с удовольствием, ради любимой работы, подчиняюсь! — подписала публикацию артистка.

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Сейчас звезда эстрады находится в процессе развода со своим пятым супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. При этом она сообщила, что у неё уже появился новый ухажёр. Не раскрывая его личность, Милявская сообщила, что её мужчина «занимает серьёзную должность», но является непубличным человеком, писал NEWS.ru.

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