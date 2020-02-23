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Возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.

Бузова опубликовала пост, в котором поздравила всех мужчин с 23 Февраля. Она призвала защитников Отечества оберегать представительниц прекрасного пола. Ведь, как подчеркнула Бузова, даже сильная девушка нуждается в защите и...