https://static.news.ru/photo/865fc66c-5659-11ea-9b05-fa163e074e61_660.jpgЛолита МилявскаяФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лолита Милявская выложила новое видео в Instagram. 56-летняя певица позирует перед камерой в слитном белом купальнике. Поклонники звезды отметили, что она сильно похорошела и стала стройнее.
Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать!» — с удовольствием, ради любимой работы, подчиняюсь! — подписала публикацию артистка.
Сейчас звезда эстрады находится в процессе развода со своим пятым супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. При этом она сообщила, что у неё уже появился новый ухажёр. Не раскрывая его личность, Милявская сообщила, что её мужчина «занимает серьёзную должность», но является непубличным человеком, писал NEWS.ru.