Подруга Моргуновой рассказала о состоянии телеведущей после смерти сына

https://static.news.ru/photo/84eedc50-2782-11eb-b25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press

Вера Мусатова, близкая подруга Светланы Моргуновой рассказала, что телеведущая не может оправиться после потери своего 52-летнего сына Максима, который скончался весной 2020 года от осложнений коронавируса.

Подруга телезвезды добавила, что Моргунова окружена заботой со стороны близких: невестки, племянника, сестры и внуков. Кроме того, у ведущей есть помощница по хозяйству, которая взяла на себя часть бытовых забот. Моргунова ходит в храм, беседует с батюшкой и молится за упокой души единственного сына.

Она любила Максима. Оправиться от такой потери, наверное, невозможно, — поделилась Мусатова c «Собеседником».

Женщина призналась, что сплетни о пьянстве подруги приводят её в бешенство.

Мне сказали, что Владимир Березин упомянул, будто бы у Моргуновой проблемы с алкоголем! Что за чушь! Откуда он знает? — возмутилась Мусатова.

По словам подруги, до смерти сына Моргунова могла иногда позволить себе выпить бокал вина во время их встреч, но теперь ей не до алкоголя. Все слухи о пагубном пристрастии ведущей Мусатова назвала клеветой и подчеркнула, что Березин — просто коллега диктора, который не вхож в её дом и не может знать ничего о жизни Моргуновой и её привычках.

Максим Моргунов вёл авторскую программу «Военное дело» на канале НТВ. Он скончался в мае 2020 года.

Ранее Владимир Березин, заявил, что Моргунова ведёт затворнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем, а также страдает деменцией, писал NEWS.ru.