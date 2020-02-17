https://static.news.ru/photo/ac32ae72-5163-11ea-b832-fa163e074e61_660.jpg Фото: georgiy_ivashenko/vk.com

Телеведущий Георгий Иващенко, который был подопечным Юлии Началовой на шоу «Один в один», в последнее время сильно похудел, так что его подписчики решили, что он заболел анорексией. Сам Иващенко заверил, что со здоровьем у него всё в порядке.

Ем тогда, когда хочу. Хожу на разные мероприятия, занимаюсь многими проектами. Согласитесь, у анорексиков напрочь отсутствуют силы и желание жить, чего про меня нельзя сказать точно, — рассказал StarHit Иващенко.

Вес телеведущего до похудения составлял 77 кг при росте 179 см. Сейчас он весит 60 кг. Он пояснил, что к 30 годам осознал, что надо заботиться о себе и своём теле, и стал отдавать предпочтение полезным продуктам. Иващенко придерживается так называемого интуитивного питания.

Как писал NEWS.ru, певица Ёлка (Елизавета Иванцив) активно взялась за свою физическую форму и похудела до неузнаваемости. Её поклонников шокировало фото, на котором исхудавшая 37-летняя певица бежит вдоль океана на Бали. Также их привёл в восторг снимок из спортзала, где она демонстрирует прокачанный пресс и бицепсы.