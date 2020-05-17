Петросян рассказал про свой архив «тетрадей юности»

https://static.news.ru/photo/c02e84d8-98bb-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал о своём архиве собранных шуток, которые он коллекционировал с 10 лет. Юморист сообщил, что называет свою коллекцию «тетради юности».

Однако теперь его тетради «арестованы» и на них «претендует» его бывшая супруга Елена Степаненко.

С 10 лет я собирал всё смешное и записывал выбранное из газет и журналов в многочисленные тетради. Вырезал из газет карикатуры. Многие шутки, которые я тогда нашёл, пригодились мне в будущем. А в самодеятельности я выступал с 12 лет в различных домах культуры, — сообщил Евгений Петросян на своей странице в Instagram.

Артист пояснил, что предыдущие жёны, в отличие от Елены Степаненко, не интересовались его тетрадями.

Ещё до начала карантина мне удалось из моего арестованного архива вырвать несколько таких тетрадей̆ юности. Три мои предыдущие жёны не считали мои личные вещи своими, а вот четвёртая, видимо, претендует и на это, — подчеркнул Евгений Петросян.

Поклонники артиста отметили хитрость экс-супруги юмориста. А некоторые запутались в том, какая именно жена была по счёту четвертой.

Четвёртая, в смысле нынешняя? Или Елена Степаненко? Или будущая какая-то ещё? — спросили поклонники юмориста в комментариях.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила на себя яркий образ и осадила хейтеров. В ответ на критику она сослалась на образ моделей в модных журналах, однако подписчики отметили, что типаж Татьяны Брухуновой отличается от модельного.