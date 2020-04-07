Отец Фриске зарегистрировал благотворительный фонд в честь дочери

https://static.news.ru/photo/8779919c-786c-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец Жанны Фриске Владимир 6 апреля официально зарегистрировал благотворительный фонд «Жанна Фриске — Я рядом!». Организация существует уже три года, но только недавно родственники певицы решили её зарегистрировать.

Фонд хотели открыть ещё сразу после смерти артистки, но из-за регулярных судов у отца Жанны не было времени этим заняться. А так за три года фонд занимается помощью и детям, и взрослым, приводит слова отца артистки Teleprogramma.pro.

В основном, фонд помогает детям с онкологией. Директором его является продюсер певицы Алексей Холопцев. Фонд будет работать за счёт средств неравнодушных людей. К благотворительности привлекаются и друзья Жанны Фриске.

Так, недавно Филипп Киркоров, Дима Билан и Ольга Орлова записали памятный альбом в честь Фриске. Деньги с его продажи поступают нуждающимся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске прокомментировал информацию о том, что у его бывшего зятя Дмитрия Шепелева скоро выйдет новое шоу. По его словам, Шепелева нельзя называть профессионалом.