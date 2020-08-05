Орбакайте заявила, что готова выйти на сцену «Современника»

https://static.news.ru/photo/e16cff76-d73b-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте в спектакле «Двое на качелях» Фото: sovremennik.ru

Кристина Орбакайте опровергла информацию о том, что она не сможет прилететь из США для участия в спектакле театра «Современник» «Двое на качелях». Артистка в качестве приглашённой звезды играет в постановке Гитель Моски. На эту роль её взяла Галина Волчек после ухода Чулпан Хаматовой «в творческий отпуск».

Муж Орбакайте американец, она уже давно живёт в Соединённых Штатах, но часто приезжает в Россию. Никаких препятствий к тому, чтобы вернуться к работе на сцене «Современника», нет, говорит артистка.

Это (жизнь в США. — NEWS.ru) никогда не было причиной моего неучастия в различных проектах, в том числе и в спектакле «Двое на качелях». Два дня назад я говорила с директором театра Игорем Поповым, уточняла, когда смогу приступить к работе. Он озвучил мне, что в новой ситуации сначала будут пробовать работать по новой системе рассадки и, как всё утрясётся, поймут, когда смогут поставить в репертуар «Двое на качелях». Речь шла о ноябре, — приводит слова Орбакайте «Московский Комсомолец».

Партнёром по сцене Орбакайте является Кирилл Сафонов. Он также приглашённый артист. Ранее появилась информация, что Сафонов якобы отказывается играть в спектакле вместе с Чулпан Хаматовой (премьера постановки состоялась именно с ней). Однако подтверждения этим данным от актёров не поступало.

После смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек театр стали раздирать скандалы. В конце июля из «Современника» ушёл Сергей Гармаш. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, сложившейся после смерти худрука Галины Волчек. По его словам, с приходом нового руководителя Виктора Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

При этом совсем скоро — начало театрального сезона, а из репертуара из-за демарша артистов неожиданно может выпасть сразу несколько спектаклей. Один только Гармаш был задействован в пяти постановках.

Орбакайте признаётся, что хоть и является приглашённой актрисой «Современника», даже она чувствует, что внутри коллектива происходит «что-то неладное». Она также добавила, что будет сожалеть, если «из-за глобальных изменений в театре» больше не сможет играть в постановке «Двое на качелях». Ей дорого то, что Волчек пригласила её заменить Хаматову:

Для меня огромное счастье, что Галина Борисовна обратила на меня внимание как на актрису, работала со мной. И у меня замечательный партнёр — Кирилл Сафонов. Наш спектакль заиграл другими красками, а теперь... Что сказать? Если наши дороги из-за глобальных изменений в театре разойдутся, я пойду дальше своей дорогой.

Комментируя ситуацию, Чулпан Хаматова заявила, что не наблюдает ухудшения обстановки в «Современнике», о которой рассказал Гармаш. По её мнению, разногласия вызваны исключительно творческими противоречиями. При этом заслуженный артист РФ Василий Мищенко отметил, что Хаматова так говорит, потому что уход коллеги ей выгоден, потому что она хочет «подмять и возглавить театр», писал NEWS.ru.