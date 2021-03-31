Новая жена Жигунова раскрыла тайну своего свадебного платья

Несколько дней назад российский актёр Сергей Жигунов женился на журналистке Виктории Ворожбит. Но как выяснилось, они должны были пожениться ещё полгода назад. Все планы спутала пандемия.
В своём аккаунте Instagram Ворожбит рассказала, как шили её свадебное платье. Она опубликовала ролик, отметив, что купить то, что ей было нужно, в Крыму почти невозможно. Заказать платье для торжества в магазинах люксовых брендов нельзя, потому что не всегда они доставляют одежду на полуостров.
Журналистке пришлось обратиться за помощью к модельеру из Владивостока Зое Липатниковой.
Я знала, что Зоя — единственный на Земле человек, который может без примерок и на полном доверии по моим меркам семилетней давности сшить платье, — отметила Ворожбит.
Она назвала шитьё свадебного наряда на расстоянии «чистейшей авантюрой», которая в итоге удалась.
А ещё я точно знала, что оно будет счастливым, — поделилась супруга актёра.
58-летний Сергей Жигунов был женат дважды на одной и той же женщине. Он и Вера Новикова разводились после 22 лет брака из-за того, что Жигунов увлёкся актрисой Анастасией Заворотнюк.
Ранее в Сети появилось фото со свадьбы Сергея Жигунова, писал NEWS.ru.