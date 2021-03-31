Новая жена Жигунова раскрыла тайну своего свадебного платья

https://static.news.ru/photo/30977794-9293-11eb-b88f-96000091f725_660.jpg Фото: vikavorozhbit/instagram.com

Несколько дней назад российский актёр Сергей Жигунов женился на журналистке Виктории Ворожбит. Но как выяснилось, они должны были пожениться ещё полгода назад. Все планы спутала пандемия.

В своём аккаунте Instagram Ворожбит рассказала, как шили её свадебное платье. Она опубликовала ролик, отметив, что купить то, что ей было нужно, в Крыму почти невозможно. Заказать платье для торжества в магазинах люксовых брендов нельзя, потому что не всегда они доставляют одежду на полуостров.

Журналистке пришлось обратиться за помощью к модельеру из Владивостока Зое Липатниковой.

Я знала, что Зоя — единственный на Земле человек, который может без примерок и на полном доверии по моим меркам семилетней давности сшить платье, — отметила Ворожбит.

Она назвала шитьё свадебного наряда на расстоянии «чистейшей авантюрой», которая в итоге удалась.

А ещё я точно знала, что оно будет счастливым, — поделилась супруга актёра.

58-летний Сергей Жигунов был женат дважды на одной и той же женщине. Он и Вера Новикова разводились после 22 лет брака из-за того, что Жигунов увлёкся актрисой Анастасией Заворотнюк.

Ранее в Сети появилось фото со свадьбы Сергея Жигунова, писал NEWS.ru.