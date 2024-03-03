«Никогда не был фанатом»: Пригожин высказался о новой песне Пугачевой Продюсер Пригожин признался, что не собирается слушать новую песню Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не собирается слушать новую песню певицы Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Он пояснил, что никогда не был фанатом Примадонны и увлекается совершенно другой музыкой.

Песню и альбом не слушал, и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово, — рассказал Пригожин.

Продюсер отметил, что всегда уважал статус Аллы Пугачевой и ее талант. По его словам, она умеет привлекать к себе внимание и является «гениальной пиарщицей».

Но я никогда специально не кликал на треки, я так сказать ленивый слушатель. Услышал что-то случайно и скачал, если мне понравилось. Я ищу в музыке новое слово, но пока не получается найти, — заключил Пригожин.

3 марта Алла Пугачева опубликовала новую песню, слова к которой написала сама артистка вместе с поэтом Константином Губиным. В новой песне Примадонна призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». Она заявляет, что ничего не хочет менять.

Ранее Пугачева обратилась к зрителям после выхода своего нового альбома «P. S.» и сообщила, что узнала о нем последней. Исполнительница назвала пластинку «хорошим подарком» к своему 75-летнему юбилею, отметив, что «ей приятно». Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов выразил мнение, что новым альбомом Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости. По мнению эксперта, сборник готовился давно — задолго до начала СВО.