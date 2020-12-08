Не простила отца: дочь Олега Табакова вычеркнула из жизни мать и брата

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Старшая дочь актёра и режиссёра Олега Табакова Александра не только не пришла на его похороны в 2018 году, но и перестала выходить на связь со своей матерью Людмилой Крыловой и братом, актёром и ресторатором Антоном Табаковым.

Александре в этом году исполнилось 54 года. Старшая дочь Табакова вот уже много лет не поддерживает никакой связи со своей матерью и ведёт затворнический образ жизни. В 2018 году она не пришла на похороны отца. В театральном мире говорят, что это может быть связано с обидой на Табакова, сообщает «Экспресс газета».

Олег Табаков сошёлся с молодой актрисой Мариной Зудиной, а Александра, как утверждается, не смогла перенести развода родителей и просто вычеркнула Табакова из своей жизни. Более того, ещё до этого Табаков отдавал в театре предпочтение Зудиной в качестве актрисы, а не своей дочери.

Зудина выходила на сцену в главных ролях, Саше доставались лишь эпизоды, — приводит издание мнение знакомых.

Близкие к актёрской семье люди утверждают, что Александра не смогла простить отца за развод и отношение в театре. По всей видимости, её даже не было на свадьбе собственной дочери Полины Лиферс, вышедшей 1 августа 2020 года замуж за немецкого пианиста и дирижера Адриана Хегера.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вдова народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина объяснила, почему актёр и режиссёр оставил наследство только её детям Марии и Павлу, проигнорировав отпрысков от первого брака Антона и Александру.