«Называйте меня мужчиной»: дочь Ефремова дала себе новое имя

https://static.news.ru/photo/05b345f0-8abc-11eb-950b-96000091f725_660.jpg Фото: annamariaefremova/vk.com

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария пришла на телешоу «Звёзды сошлись» на канале НТВ и с порога потребовала, чтобы все присутствующие в студии считали её мужчиной называли по имени Аэм Тиллмари.

Правда, в ходе беседы с другими знаменитостями совершенно запуталась в местоимениях: сначала она просила всех говорить о ней в мужском роде, потому что она небинарная личность и поправляла всех, кто ошибался, а потом сама ошиблась.

На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой, какие серьёзные покупки в своей жизни совершала Анна Мария, та ответила вопросом.

Я похожа на человека... Я похож на человека, которого... Я похож... Стоп. Я похож на человека, который об этом помнит? — после нескольких нервных пауз сказала девушка.

Гости в студии, которые обсуждали гендерные вопросы начали улыбаться. На это дочь Ефремова заявила, что у неё могут быть отношения и с мужчинами, и с женщинами.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-супруга российского актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина живёт в ужасных условиях. Журналисты НТВ сняли её квартиру: всё жилище в грязи, немытой посуде и экскрементах котов. По их данным, 49-летняя Качалина спивается.