Наталия Орейро спела песню о победе на русском

https://static.news.ru/photo/d7884676-91f1-11ea-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Уругвайская певица Наталия Орейро исполнила песню в честь Дня Победы. Она спела на русском языке «Нам нужна одна победа».

Видеозапись, на которой артистка исполняет композицию, она опубликовала на своей странице в Instagram. Пост она подписала на двух языках: испанском и русском.

С Днём Победы! Мира во всём мире! Я вас люблю! — написала исполнительница.

Как ранее писал NEWS.ru, Орейро может включить в новый тур по России Сердобск — город в Пензенской области. Посетить населённый пункт звезду «Дикого ангела» попросила в 2002 году жительница региона Ольга Маркеева.