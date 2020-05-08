Наталия Орейро спела песню о победе на русском

Уругвайская певица Наталия Орейро исполнила песню в честь Дня Победы. Она спела на русском языке «Нам нужна одна победа».
Видеозапись, на которой артистка исполняет композицию, она
С Днём Победы! Мира во всём мире! Я вас люблю! — написала исполнительница.
Как ранее писал NEWS.ru, Орейро может включить в новый тур по России Сердобск — город в Пензенской области. Посетить населённый пункт звезду «Дикого ангела» попросила в 2002 году жительница региона Ольга Маркеева.
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