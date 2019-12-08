Сестра скончавшейся от опухоли мозга певицы Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении обманным путём денег находящейся при смерти жены.
Наталья Фриске поделилась откровениями в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ. По её словам, Шепелев получил доверенность на распоряжение всеми средствами Жанны, когда та уже была в терминальной стадии заболевания и «находилась под морфием». Сестра певицы заявила, что Шепелев снимал «по 20 млн рублей в неделю».
Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил её продюсер, которому приходили все сообщения, и слёзно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева», — приводит слова Натальи Teleprogramma.pro.
Как ранее передавал News.ru, отец Жанны Фриске Владимир, недовольный содержанием интервью Дмитрия Шепелева, пожелал тому «сдохнуть».