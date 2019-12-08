Фото: friske_natalia/instagram.com

Певица Наташа Королёва ответила на критику поведения своего сына — 17-летнего Архипа. Подросток попал на видео во время весёлой вечеринки со знакомыми. Стол был уставлен бутылками со спиртным. Дети танцевали и кривлялись на камеру.

Юзеры в Сети возмутились досугом звёздного ребёнка. Они интересовались, в курсе ли знаменитая мама, чем занимается её чадо. Исполнительница ответила положительно, пишет StarHit. Мама в курсе! Угомонитесь! — сказала певица....