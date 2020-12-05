«Жизнь часто подкидывает возможности»: муж Бородиной рассказал об изменах

https://static.news.ru/photo/61129132-3722-11eb-9aca-fa163e074e61_660.jpg Курбан Омаров Фото: instagram.com/zimamoscow

Бизнесмен и писатель Курбан Омаров, являющийся супругом телеведущей Ксении Бородиной, рассказал, почему мужчины изменяют женщинам.

Он признался, что к нему в социальных сетях часто обращаются девушки, чьи возлюбленные изменяют. Поэтому Омаров решил объяснить, что делать и как простить человека после похода «налево».

Что касается верности, измен, то тут женщина уберечь себя никак не сможет. Мужчина должен сам к этому прийти. Жизнь часто подкидывает возможности. Чаще всего мужчина этим пользуется. Все люди совершают ошибки, идеальных нет, — написал в Instagram предприниматель.

Омаров призвал женщин не принимать измену на свой счёт — это надо простить, физиология такая. По его словам, изменяют даже самым красивым и топовым звездам. Просто мужчины ещё не поняли, что семья на первом месте.

Ранее психолог Наталья Панфилова сообщила, что создание семьи — особенное событие в жизни любого мужчины. Однако не каждый возраст является для этого подходящим. Специалист отмечает, что холостяки, перевалившие за 40 лет, женятся редко. По её словам, в этом возрасте мужчины уже не готовы к серьёзным экспериментам и жизненным переменам, даже если находятся в отношениях. По мнению психолога, мужчины до 35 лет спокойнее воспринимают жизненные ошибки в уверенности, что есть возможность их исправить. Однако чем старше они становятся, тем осторожнее принимают важные решения — они начинают бояться серьёзных шагов и не хотят менять устоявшийся образ жизни.

Немаловажен тот факт, что и женщинам мужчина в возрасте редко бывает интересен. Панфилова замечает, что к тем же годам женщины, как правило, тоже имеют свои обязательства и привычки. Кроме того, многие из них подходят к 40-летнему рубежу, уже имея опыт супружеских отношений, часто у них есть дети. Что же касается молодых девушек, они могут увлекаться возрастными мужчинами. Но когда они пытаются подстраиваться под человека, который, в свою очередь, не хочет куда-то двигаться, то интерес теряется, писал NEWS.ru.