Модельер сжёг платье Волочковой в угоду Собчак

Модельер Джемал Махмудов исполнил давнее желание Ксении Собчак и сжёг платье Анастасии Волочковой. Обряд сжигания опубликован на странице модельера в Instagram.

По мнению стилиста, отправленные в огонь наряды не подходили балерине, поэтому сразу после сжигания Махмудов создал для артистки идеальный образ. Событие, которое могло бы так порадовать Собчак, произошло на авторском шоу дизайнера, гостьей которого стала Волочкова. Она захотела получить наряд мечты, поэтому без жалости отдала на сжигание пару платьев из собственного гардероба.

В огонь пошло изумрудное платье балерины в пол, украшенное камнями. Перед этим Махмудов не без сарказма напомнил артистке про Ксению Собчак. Обе светские львицы терпеть не могут друг друга и постоянно отпускают колкости в адрес оппонентки.

Так, Собчак однажды заявила, что Волочкова сама себе покупает цветы, а после с ними фотографируется, чтобы создать видимость внимания от мужчин.

Если у Собчак главная мечта жизни — сжечь моё платье, то это самый несчастный человек на земле! А я самый счастливый, потому что могу снять платье и избавиться от него. Мне есть, что отправить в огонь, — гордо заявила балерина в ответ на вопрос стилиста, готова ли она исполнить мечту Собчак и опустить долу собственное платье.

Конфликтовать звёзды начали ещё в нулевых. По слухам, Волочкова увела у Собчак ухажёра — Вячеслава Лейбмана. Балерина утверждает, что никогда не бегала за кавалерами и усматривает причину нелюбви к себе в зависти.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео завтрака с чёрной икрой. Подписчики звезды отметили замедленную речь артистки и предположили, что она пьяна.