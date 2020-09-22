Меладзе рассказал о дружбе с Зеленским и Коломойским

https://static.news.ru/photo/18159410-fd2b-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе рассказал о своей дружбе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и знакомстве с олигархом Игорем Коломойским. Певец сказал, что часто бывал на выступлениях «Квартала-95», где выступал будущий глава государства, а на тот момент капитан команды КВН и один из основателей студии.

Я был приглашён, я бывал гостем. Это смешно, иногда достаточно жёстко они могли «троллить» и нас, музыкантов, и политиков, — рассказал Меладзе в интервью Украина.ру.

Исполнитель прожил на Украине 11 лет. Певец рассказал, что и тогда уже выступления юмористов на тему политики и звёзд были на грани, и если даже музыканты иногда могли обидеться, то политики, которые себя чувствуют «сильными мира сего» тем более должны были испытывать обиду.

Однако, уверен Меладзе, хороший юмор — пусть даже и очень смелый — сводил на нет все конфликты. С Зеленским певец встречался довольно часто, а вот слухи о близкой дружбе с олигархом Коломойским он не подтвердил. Да, сказал музыкант, их друг другу представили, познакомили, но не более того.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 июня, знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Музыка и тексты композиций в его исполнении уже в течение многих лет покоряют сердца миллионов россиян.