Мать Вики Цыгановой впечатлила поклонников певицы цветущим внешним видом

https://static.news.ru/photo/de70fd6a-32b0-11eb-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ludmila.zhukova

Советская и российская певица Вика Цыганова поделилась в День матери, который отмечался 29 ноября, редким фото со своей мамой Людмилой Михайловной. Поклонники отметили, как хорошо выглядят обе женщины.

На снимке 57-летняя Цыганова и её мать позируют, сидя в креслах и нежно глядя друг на друга.

Спасибо за жизнь, за ежесекундное участие в моей судьбе, благодарю за добрую, постоянную молитву, — трогательно подписала снимок артистка.

Фанаты Цыгановой присоединились к поздравлениям и восхитились цветущим видом и элегантностью Людмилы Михайловны.

Поздравляю вашу мамочку с Днём матери. А вас — как крёстную мамочку, — написала одна из поклонниц.

Сама певица не стала матерью, но у неё есть крёстные дети.

Как писал NEWS.ru, певец Филипп Киркоров в День матери рассказал, на кого похожа его дочь Алла-Виктория. По словам поп-короля, он видит в ней частичку своей мамы.