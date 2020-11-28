Мать Вики Цыгановой впечатлила поклонников певицы цветущим внешним видом

Советская и российская певица Вика Цыганова поделилась в День матери, который отмечался 29 ноября, редким фото со своей мамой Людмилой Михайловной. Поклонники отметили, как хорошо выглядят обе женщины.
На снимке 57-летняя Цыганова и её мать позируют, сидя в креслах и нежно глядя друг на друга.
Спасибо за жизнь, за ежесекундное участие в моей судьбе, благодарю за добрую, постоянную молитву, — трогательно подписала снимок артистка.
Фанаты Цыгановой присоединились к поздравлениям и восхитились цветущим видом и элегантностью Людмилы Михайловны.
Поздравляю вашу мамочку с Днём матери. А вас — как крёстную мамочку, — написала одна из поклонниц.
Сама певица не стала матерью, но у неё есть крёстные дети.
Как писал NEWS.ru, певец Филипп Киркоров в День матери рассказал, на кого похожа его дочь Алла-Виктория. По словам поп-короля, он видит в ней частичку своей мамы.