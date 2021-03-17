Максакова объяснила свои слова о «жабах» и «кротах» в адрес россиян

https://static.news.ru/photo/28aab8c6-8720-11eb-aaa6-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: facebook.com/MaksakovaMaria

Оперная певица Мария Максакова, недавно вернувшаяся из Киева в Москву и регулярно упрекаемая в нелюбви к родине, рассказала, что имела в виду, когда говорила о «жабах» и «кротах», с которыми ей приходилось жить в России до переезда на Украину.

Я один раз пошутила в эфире, что по духу мне очень подходит Украина, что я тоже такой вольнолюбивый человек, даже немного бунтарь и что мне комфортно с людьми, которые довольно смелые и думают так же, как и я, что у меня было ощущение, что я попала в сказку «Дюймовочка», что я наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами. Но, я думаю, сейчас вы понимаете, кого я имела в виду, говоря об этом. Это не просто люди, которые живут в России, это конкретные люди, которые пытаются меня растоптать, — заявила Максакова в интервью KP.RU.

По её словам, в число этих людей входят её бывший супруг Владимир Тюрин, который присвоил офис в центре Москвы и не отдаёт обещанные ранее деньги. В чёрный список также попала мама певицы, которая даже не впускает Максакову на порог дома.

Ранее Максакова рассказала, что она осталась без элитного жилья в центре Москвы. Оказалось, что элитные апартаменты на Краснопресненской набережной, подаренные певице её отцом, были изъяты в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

Как писал NEWS.ru, Мария Максакова, ставшая в очередной раз героиней ток-шоу, устроила скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Артистка со слезами на глазах рассказывала, как обижена на мать и как никогда не простит ей обиду, чем вызвала недоумение приглашённых гостей. Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале и умудрилась вывести из себя не только гостей и экспертов, но и ведущего Дмитрия Борисова.