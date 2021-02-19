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Лопырёва вместе с Нюшей повеселились на вечеринке в Дубае

19:46, 19 февраля 2021 69
Виктория Лопырёва Виктория Лопырёва Фото: lopyrevavika/instagram.com

Всю зиму модель Виктория Лопырёва провела за границей. Она перемещалась из Дубая в Майами, потом на Мальдивы и снова вернулась в Дубай. Там телеведущая встретилась со своей подругой певицей Нюшей (Анной Шурочкиной), которая также после отдыха на Мальдивских островах оказалась в крупнейшем городе Арабских Эмиратов. Снимком, сделанным в клубе, где веселились соотечественницы, Виктория поделилась в Instagram.

Лопырёва выбрала для вечернего выхода наряд в светлых тонах, а Нюша — лёгкое светло-голубое платье с открытыми плечами.

Добро пожаловать в Дубай, — подписала фото Лопырёва.

Подписчики Виктории порадовались встрече подружек и отметили их прекрасный золотой загар. Многие фолловеры спрашивали, где молодые мамы оставили мужей и детей.

37-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырёва замужем за первым председателем правительства Коми Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка-Лионеля.

Ранее Лопырёва перечислила все свои достижения за 2020 год, писал NEWS.ru.

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