Лопырёва вместе с Нюшей повеселились на вечеринке в Дубае

Всю зиму модель Виктория Лопырёва провела за границей. Она перемещалась из Дубая в Майами, потом на Мальдивы и снова вернулась в Дубай. Там телеведущая встретилась со своей подругой певицей Нюшей (Анной Шурочкиной), которая также после отдыха на Мальдивских островах оказалась в крупнейшем городе Арабских Эмиратов. Снимком, сделанным в клубе, где веселились соотечественницы, Виктория поделилась в Instagram.
Лопырёва выбрала для вечернего выхода наряд в светлых тонах, а Нюша — лёгкое светло-голубое платье с открытыми плечами.
Добро пожаловать в Дубай, — подписала фото Лопырёва.
Подписчики Виктории порадовались встрече подружек и отметили их прекрасный золотой загар. Многие фолловеры спрашивали, где молодые мамы оставили мужей и детей.
37-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырёва замужем за первым председателем правительства Коми Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка-Лионеля.
Ранее Лопырёва перечислила все свои достижения за 2020 год, писал NEWS.ru.