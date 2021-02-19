Лопырёва вместе с Нюшей повеселились на вечеринке в Дубае

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Критик Сергей Соседов вступился за тиктокера Даню Милохина, выложившего накануне фото в женском платье и с «любовником». Он назвал эту публикацию «перформансом».

Ранее телеведущая Ксения Бородина прокомментировала выходку блогера Милохина словами «Куда катится этот мир?». Скандальная ведущая «Дома-2» сочла недопустимым переодевание мужчин в женскую одежду. В ответ Соседов заявил, что в соцсетях...