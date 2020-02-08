https://static.news.ru/photo/12571d78-4ac0-11ea-8b62-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева с юмором отреагировала на вопрос своей подписчицы в социальной сети Instagram. Комментируя знакомство со своим мужем, она дала неожиданный ответ. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым <…> затянуло, - рассказала ведущая.

Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым шесть лет. Скоро пара отметит семь лет совместной жизни. У них есть общая дочь Мария, которой исполнилось два года.

Отмечается, что обычно телеведущая неохотно говорит о личной жизни, но иногда делится интересными или смешными случаями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что муж Леры Кудрявцевой поддерживал жену во течение всего периода операции и восстановления после срочной операции по удалению импланта. Телеведущая отметила, что супруг остался доволен её новыми формами.