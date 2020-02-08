Телеведущая Лера Кудрявцева с юмором отреагировала на вопрос своей подписчицы в социальной сети Instagram. Комментируя знакомство со своим мужем, она дала неожиданный ответ. Об этом
Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым <…> затянуло, - рассказала ведущая.
Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым шесть лет. Скоро пара отметит семь лет совместной жизни. У них есть общая дочь Мария, которой исполнилось два года.
Отмечается, что обычно телеведущая неохотно говорит о личной жизни, но иногда делится интересными или смешными случаями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что муж Леры Кудрявцевой поддерживал жену во течение всего периода операции и восстановления после срочной операции по удалению импланта. Телеведущая отметила, что супруг остался доволен её новыми формами.
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