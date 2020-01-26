Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что её супруг, хоккеист Игорь Макаров, доволен её новыми формами.
В прошлом году звезда публично объявила, что у неё протёк грудной имплант. Телеведущей потребовалась срочная операция по удалению силикона. Муж поддерживал Кудрявцеву в течение всего периода операции и восстановления. Сейчас блондинка чувствует себя хорошо и признаётся, что Макарову нравится её новый бюст.
Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, — поделилась Кудрявцева.
Теперь звезда не хочет вновь увеличивать грудь, а также пытается отговаривать от операции девушек, которые только хотят решиться на изменение форм,
Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.
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