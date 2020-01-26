https://static.news.ru/photo/fd09f080-4065-11ea-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что её супруг, хоккеист Игорь Макаров, доволен её новыми формами.

В прошлом году звезда публично объявила, что у неё протёк грудной имплант. Телеведущей потребовалась срочная операция по удалению силикона. Муж поддерживал Кудрявцеву в течение всего периода операции и восстановления. Сейчас блондинка чувствует себя хорошо и признаётся, что Макарову нравится её новый бюст.

Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, — поделилась Кудрявцева.

Теперь звезда не хочет вновь увеличивать грудь, а также пытается отговаривать от операции девушек, которые только хотят решиться на изменение форм, сообщает StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.