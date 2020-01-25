https://static.news.ru/photo/8ac6d308-3f7a-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.

Пришла с работы — сил нет мыться. Если только так... А то все спрашивают: «Какой тушью ты пользуешься?» — рассказала Кудрявцева в Instagram.

Стоит отметить, что у телеведущей часто интересуются, как ей удаётся следить за внешностью. В свою очередь звезда не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическому хирургу и косметологу.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева рассказала о жизни после удаления имплантов из груди. Перед Новым годом она пережила сложную операцию, так как одна из вставок лопнула и протекала.