Телеведущая Лера Кудрявцева на странице в соцсети опубликовала видео, в котором раскрыла секрет своих длинных ресниц. 48-летняя звезда предстала в ролике с накладными ресницами, приклеенными на лоб.
Пришла с работы — сил нет мыться. Если только так... А то все спрашивают: «Какой тушью ты пользуешься?» — рассказала Кудрявцева в Instagram.
Стоит отметить, что у телеведущей часто интересуются, как ей удаётся следить за внешностью. В свою очередь звезда не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическому хирургу и косметологу.
Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева рассказала о жизни после удаления имплантов из груди. Перед Новым годом она пережила сложную операцию, так как одна из вставок лопнула и протекала.
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