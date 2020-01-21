https://static.news.ru/photo/8d5cf564-3c2f-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о жизни после удаления имплантов из груди. Перед Новым годом она пережила сложную операцию, так как одна из вставок лопнула и протекала.

Это была не просто операция – раскрыли импланты, сняли и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растёкся, это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц, — рассказала Кудрявцева в интервью на «МУЗ-ТВ».

После выписки из клиники телезвезде предписали соблюдать постельный режим. Сейчас она проходит реабилитацию. Из-за послеоперационного периода Кудрявцевой пришлось отказаться от полноценного празднования Нового года и зимнего отпуска.

Но ничего! Зато я вошла в новый год чистая, как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Я не знаю, зачем я сделала их! Не знаю! — удивляется она самой себе.

После пережитого звезда стала противницей увеличения груди и агитирует своих подписчиц не совершать её ошибок. Сама Кудрявцева напоминает, что проходила обследования регулярно, но врачи не обнаруживали ничего подозрительного. Однако, как выяснилось после госпитализации, имплант протекал последние шесть лет.

Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки. При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов.