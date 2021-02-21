Лазарев неожиданно стал лидером шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/104e73dc-7468-11eb-ba16-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/katyaosipova

Певец Сергей Лазарев со своей партнёршей Екатериной Осиповой заняли первую строчку в рейтинге танцевального телевизионного проекта «Танцы со звёздами». Паре удалось обойти таких сильных конкурентов как Екатерину Гусеву, Антона Шагина, Екатерину Шпицу и Даву.

Победителя проекта теперь должны определить зрители, которые будут голосовать за любимую пару. Итоги выбора аудитории организаторы проекта обнародуют после полуночи 21 февраля.

Путь экс-участника группы Smash в этом шоу был не лёгким, но Лазарев перфекционист и доводит начатое до идеала. В финале перед участниками стояла непростая задача. Им надо было подготовить по два номера и Лазарев сначала вышел на паркет не только с Екатериной Осиповой, но и Александрой Акимовой. Певец станцевал с ними зажигательную самбу и выполнил блестящую поддержку, закружив сразу двух танцовщиц.

Я очень люблю Катю, мне нравилось за ней наблюдать на паркете. Я видел её с большим количеством партнёров. Это был танец и работа, потому что она отвечала за своего партнера. И куда это делось? Ей было абсолютно плевать! Серёж, она получала полное удовольствие. Я такой Катю на паркете ещё не видел, — прокомментировал выступление судья и хореограф Егор Дружинин.

Вторым номером Лазарева стал медленный и романтический танец, открывающий зрителям его ранимость и страхи. Зрители вскакивали со своих мест во время выступления певца на паркете, а судьи поставили высокие оценки паре, в в зрительном зале за Лазарева болели сын Никита и его мама Валентина Викторовна.

Ранее певец прокомментировал слухи о своих сексуальных предпочтениях и рассказал, как он готовился к финалу «Танцев со звёздами». Сергей признался, что даже при подготовке одного танца в неделю он пребывал в шоке и панике, ожидая, что ничего не получится, писал NEWS.ru.