Лазарев рассказал, как готовится к финалу «Танцев со звёздами»

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Певец Сергей Лазарев рассказал, как он готовится к финалу «Танцев со звёздами». Фнал шоу состоится 21 февраля в эфире телеканала «Россия».

В финале выступят 8 лучших пар, которые представят сразу по два танца. Лазарев и его партнёрша Екатерина Осипова считаются одними из основных претендентов на победу. Артист признаётся, что ждёт, когда у него появится второе дыхание: за несколько недель шоу они с Екатериной выложились полностью.

Сергей признаётся , что даже при подготовке одного танца в неделю он пребывал в шоке и панике, ожидая, что ничего не получится.

Когда узнали, что нужно будет готовить два танца, я не очень понимал, как это физически возможно сделать, потому что я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе, потому что мы ежедневно проводим на репетициях по 4-5 часов, после которых болят абсолютно все мышцы, — говорит певец.

По словам артиста, готовить за неделю сразу два танца для непрофессионала — это очень тяжело.

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