Наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин рассказал, как потерял волосы

https://static.news.ru/photo/2b3bbb7c-7347-11eb-bdcd-96000091f725_660.jpg Егор Дружинин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Голодные студенческие годы стали причиной потери волос наставника шоу «Танцы» Егора Дружинина. Он признался, что во время обучения в Нью-Йорке ему было очень тяжело. Чтобы сводить концы с концами, ему приходилось работать, где угодно.

Чем я только ни занимался, где я только ни работал — лишь бы сводить концы с концами. Мне надо было хотя бы семестр отучиться платно, но этих денег как раз не было. Я потерял волосы в результате стресса — поменялось питание, жизнь, — заявил он в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Более того, хореограф часто вообще голодал. Вкупе с огромным стрессом у Егора начались проблемы со здоровьем, отразившиеся на его внешности. В итоге его мечта сбылась — он стал хореографом, но ценой волос на голове.

Было и большое везение в его жизни, рассказал артист. К будущей звезде танцевальных шоу и мюзиклов в какой-то момент пришёл балетмейстер Михаил Барышников, который живёт в США. Он оплатил обучение Дружинина. Оказалось, что отец хореографа учился вместе с Барышниковым в академии балета имени Вагановой.

Когда он узнал историю Егора, дал ему свои контакты и сказал звонить ему в случае чего.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Егор Дружинин рассказал, как познакомился со своей женой Вероникой Ицкович, и признался, что с её названным братом, артистом балета Николаем Цискаридзе, у них не очень хорошие отношения.