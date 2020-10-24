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Участница «Ледникового периода» довела до слёз Навку, показав военную драму

21:28, 24 октября 2020 202
Фото: instagram.com/kuzmummy

Актриса Ольга Кузьмина, принимающая участие в проекте «Ледниковый период», покорила судей своим выступлением в паре с Александром Энбертом.

Новый выпуск был посвящён песням СССР. Артистка надела платье из голубого шёлка и показала безупречный тодес на большой скорости, высокие поддержки и шпагат в воздухе. В конце номера Кузьмина предстала с фотографией дедушки, который прошёл всю войну. Завершив катание, девушка расплакалась, а вместе с ней — и судьи проекта.

Ведущий Алексей Ягудин предложил Кузьминой сменить род деятельности и отправиться на соревнования для фигуристов-любителей.

Это эмоциональнейшая песня. Это «Журавли», которые известны всему советскому народу. Вы показали Бессмертный полк. Не знаю, можно ли пользоваться такими символами такого горя и преклонения. Считаю это неправильным, — отметила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Судью проекта Александра Жулина потрясла актёрская работа Ольги Кузьминой. Он назвал номер светлым и лёгким — настоящим шедевром.

Никогда не думала, что я, сидя здесь, буду плакать. Ещё до выхода Ольги в конце с фотографией уже все рыдали. Этот твой выход, он добил нас. Это было правильно. Это наша история, и все её должны знать, — подчеркнула олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

По общим итогам Ольга Кузьмина стала лидером проекта.

Ранее поклонники Влада Топалова объявили певцу настоящий бойкот из-за его поведения на шоу «Ледниковый период». В частности, люди возмущены тем, что артист ведёт себя неподобающе по отношению к партнёрше Елене Ильиных. По мнению зрителей, фигуристка тоже ведёт себя не лучшим образом. Так, Ильиных «слишком уж виснет» на Топалове. Поклонники Топалова призвали певца «целовать жену» и поменьше выказывать внимания партнёрше по шоу. Известно, что артист уже несколько лет женат на телеведущей Регине Тодоренко, они вместе воспитывают сына, писал NEWS.ru.

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