«Колхоз»: россияне раскритиковали вторую свадьбу дочки Розы Сябитовой

https://static.news.ru/photo/d2d02d82-cd98-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова с дочерью Фото: k_syaba/instagram.com

В социальных сетях бурно обсуждают вторую свадьбу наследницы главной телесвахи страны Розы Сябитовой. Пользователей Instagram возмутил вид невесты Ксении Шевченко-Сябитовой и само торжество, организацию которого они охарактеризовали, как «колхозный подход».

При этом сама телесваха, выдавая дочку замуж в первый раз, с пафосом объясняла, каким должен быть этот семейный праздник. При этом и фанаты и хейтеры в один голос отметили, что вторая свадьба сильно уступала первой по масштабности и ни о какой помпезности на торжестве речи не шло.

И если первый праздник Ксении прошёл в лучших татарских традициях с шикарным подвенечным платьем и элитным рестораном, то второе торжество состоялось в подмосковном доме соведущей шоу «Давай поженимся», а вместо дорогого ресторана молодожёны отправились в «Макдональдс», на парковке которого ели бургеры, пишут «Невские Новости».

Пользователям соцсетей не понравился и внешний вид невесты. Они раскритиковали причёску невесты, посчитав её растрёпанной и совсем не праздничной, досталось и платью, в котором девушка, на их взгляд, выглядела полнее, чем есть на самом деле. «Освистали» хейтеры и маникюр Ксении.

Причёска невесты — убралась в сарае? Платье, как у бабки из деревни... Согласна, что дорогое, но вид! Не вижу пару, вижу жениха и проходящую мимо тётку, — комментирует фото пользователь manikur3883.

Подписчики также раскритиковали и работу фотографа, снимавшего фотосессию для молодожёнов. За такие кадры они предложили «оторвать ему руки».

Как писал NEWS.ru, ранее Роза Сябитова рассказала, как организовать свадьбу в пандемию коронавируса.