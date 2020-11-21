Киркорова и Меладзе на «голубых огоньках» предложили заменить на Little Big

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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш не видит катастрофы в том, если в Новый год по телевидению покажут выступления новоиспечённых звёзд шоу-бизнеса вместо того же Валерия Меладзе или Филиппа Киркорова.

Композитор отметил, что в этот праздник просто необходимо разрядить атмосферу новыми лицами.

Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, только ёлки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького. Должна быть альтернатива, — сказал в интервью URA.RU Дробыш.

По его словам, отлично бы вписались в «голубые огоньки» эпатажный рэпер Моргенштерн или его петербургские коллеги из группы Little Big. Правда, он не исключил, что на ТВ их — любителей YouTube и живых концертов — придётся чем-то заманивать и заблаговременно продумывать детали необычного шоу.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не собирается смотреть новогодние «огоньки». Выяснилось, что из 1600 респондентов лишь 12% собираются в новогоднюю ночь целенаправленно смотреть передачи на центральных телеканалах. В домах 44% россиян телевизор будет работать, однако смотреть новогодние «огоньки» намерены лишь 12% респондентов, ещё 32% включат ТВ просто для фона. 38% россиян не будут смотреть новогодние «огоньки» по телевизору. Исследование показало, что меньше заинтересованы в просмотре новогодних программ мужчины (45%), а также люди в возрасте от 24 до 34 лет (47%). Среди женщин 32% опрошенных не заинтересованы в предлагаемых телеразвлечениях, писал NEWS.ru.