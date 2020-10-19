Катя Гордон отпраздновала своё 40-летие и собралась в Думу

https://static.news.ru/photo/e7600da8-1208-11eb-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/katyagordon

Журналистка и телеведущая Катя Гордон отпраздновала своё 40-летие бокалом молока. По её словам, она планирует пойти на выборы в Думу «и не только на них».

Сегодня мне 40. И я впервые не желаю ничего себе... у меня всё есть, и даже больше... — написала Гордон в Instagram.

В своём посте телеведущая отметила, что хочет «счастья Родине» и «освобождения Городу». Она также призвала установить высокие зарплаты учителям и врачам, обеспечить достойные условия для работы учёным и сохранить традиционное образование для детей.

Подписчики Гордон с радостью одобрили её позицию и поздравили телеведущую с днём рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков принял решение из-за коронавируса не устраивать торжественный ужин по случаю своего юбилея.

21 октября народному артисту исполняется 75 лет. По словам самого мэтра, отказаться от празднования он решил, чтобы не подвергать никого из своих друзей и близких риску заразиться.