https://static.news.ru/photo/8be7f75a-4d79-11ea-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на заявление актёра Станислава Садальского, рассказавшего правду о том, как она стала звездой. Она иронично заметила, что ей лестно осознавать, что она никого не оставляет равнодушным.

Ни врагов, ни друзей. Продолжаем дышать мне в спину, попутный ветер ещё никому не помешал, — пояснила она в беседе с «Ридусом».

Канделаки заявила, что спокойно воспринимает то, что её жизнь не даёт покоя многим известным людям.

Ранее, как писал NEWS.ru, Станислав Садальский раскрыл секрет того, как на самом деле Тина Канделаки добилась известности. Ему не понравилось заявление ведущей в программе Бориса Корчевникова о том, что она якобы всего достигла сама. Садальский припомнил, что все нужные связи и дружбы ведущей достались от него. Не упустил актёр возможности пройтись и по провинциальному говору ведущей. Он сообщил, что посоветовал нанять Тине ритора, но она не захотела. И это теперь раздражает зрителей.