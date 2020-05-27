Ирина Шейк проводит время в квартире Брэдли Купера

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Российская модель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер смогли сохранить тёплые отношения ради их общей дочери. Звёзды вместе проводят много времени.

Недавно папарацци заметили светскую львицу около дома бывшего возлюбленного, куда она привела дочку. Модель провела у Купера несколько часов. После этого она спустилась, чтобы забрать доставку продуктов. После этого снова вернулась в апартаменты.

Шейк и Купер показывают своей дочери пример семьи. Они стараются заложить в наследнице правильные семейные ценности, пишет «Экспресс газета».

Летом 2019 года стало известно о расставании Брэдли Купера с российской актрисой Ириной Шейк. У пары есть общая дочка. Причину разрыва они так и не озвучили. Поклонники Шейк подозревают, что причиной разрыва стал роман Купера с Леди Гагой.

Как писал NEWS.ru, мать Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала скандальное расставание российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера. По её словам, «во всём всегда виноваты мужчины».