Иосиф Пригожин рассказал о гонорарах Егора Крида

https://static.news.ru/photo/36b8b58a-d596-11ea-8675-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что певец Егор Крид попал в список звёзд с самыми высокими заработками. По его словам, музыкант востребован, поэтому получает большие гонорары.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг звёзд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Возглавил список генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года оцениваются в $8,8 млн. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший за это время $6,9 млн. Третье — его коллега Дима Билан, чьи доходы составили $6,8 млн.

У него бывали предложения с серьёзными гонорарами. По $250–500 тысяч. Правда, если там была замешана политика, он отказывался и говорил, что не хочет пачкать руки. Егор активно работает, представляет музыкальные новинки. Крид присутствует на многих других платформах, в том же «Твитче». Его знают дети, знает молодёжь, он автономная творческая единица, — подчеркнул супруг певицы Валерии в интервью порталу «Вечерняя Москва».

При этом Пригожин отметил, что список Forbes трудно объяснить. Эксперты посчитали только доходную часть бюджета. Сейчас это трудно сделать, так как из-за пандемии представители творческих профессий лишились заработков.

В принципе, там же считается только доходная часть, а не расходная. Доход может быть любой, но важно ведь и то, сколько артисты тратят. Для меня удивительно, почему в тройке лидеров нет, например, Киркорова, Лепса, Михайлова — это ребята, которые тоже достойны присутствовать на рынке. «Руки вверх» — тоже очень востребованные люди, — считает продюсер.

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности певицу Лолиту Милявскую, за очень большие, по его мнению, расценки на выступления. Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что за одно появление на сцене получает не менее €40 тысяч.