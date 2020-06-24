«Хорош уже»: Харламов опроверг слова Маркони о его разводе с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что решение расторгнуть брак с актрисой Кристиной Асмус — не шутка и не является заданием, которое даёт участникам своего шоу Comment Out ведущий Владимир Маркони. Об этом комик написал в Instagram.
Просто разводимся, и всё! Хорош уже, — обратился к подписчикам Харламов.
Юморист вдобавок опубликовал и видеообращение, в котором отметил, что Маркони хотел таким образом привлечь внимание к своему шоу. Кроме того, Харламов попросил у ведущего предоставить фрагменты выпуска с его участием.
Ранее Маркони заявил, что юморист Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий. Подписчики и фанаты, а также многие знаменитости тоже решили, что пара хотела таким образом «хайпануть», и до последнего надеялись, что разрыв окажется шуткой.
Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.
Как писал NEWS.ru, в Интернете появилось множество версий развода и Асмус вынуждена на них реагировать. Происходящее актрису сильно забавляет, она не собирается «отбирать» микрофон у подписчиков и готова выслушать все версии её развода.
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