«Хорош уже»: Харламов опроверг слова Маркони о его разводе с Асмус

https://static.news.ru/photo/06e8b1be-b63f-11ea-a944-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: garikkharlamov/instagram.com

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что решение расторгнуть брак с актрисой Кристиной Асмус — не шутка и не является заданием, которое даёт участникам своего шоу Comment Out ведущий Владимир Маркони. Об этом комик написал в Instagram.

Просто разводимся, и всё! Хорош уже, — обратился к подписчикам Харламов.

Юморист вдобавок опубликовал и видеообращение, в котором отметил, что Маркони хотел таким образом привлечь внимание к своему шоу. Кроме того, Харламов попросил у ведущего предоставить фрагменты выпуска с его участием.

Ранее Маркони заявил, что юморист Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий. Подписчики и фанаты, а также многие знаменитости тоже решили, что пара хотела таким образом «хайпануть», и до последнего надеялись, что разрыв окажется шуткой.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Как писал NEWS.ru, в Интернете появилось множество версий развода и Асмус вынуждена на них реагировать. Происходящее актрису сильно забавляет, она не собирается «отбирать» микрофон у подписчиков и готова выслушать все версии её развода.