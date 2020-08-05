Гузеева обратилась к хейтерам и попросила их отстать

https://static.news.ru/photo/555c48d4-d722-11ea-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева обратилась к критикам в Интернете.

Гузеева в своём аккаунте в Instagram заявила, что испытывает к хейтерам сочувствие, и попросила отстать, назвав их «недорогие плохие люди».

Ну, ладно молодые ублюдки: сегодня это их вид спорта — рыскать по сетям известных людей и гадить, — написала она и тут же обрушилась на пожилых подписчиков-критиков.

По её мнению, им следует помнить, что жизнь коротка и не размениваться на мелочи, в частности, комментируя её возраст, вес и внешний вид. Кроме того, Гузеева выразила им сочувствие и предположила, что они страдают от недостатка сексуальной активности.

Ранее NEWS.ru писал, что Лариса Гузеева раскритиковала российских артистов «в возрасте». Ей пришлось не по душе, что те всячески молодятся, пытаясь замаскировать возраст, обращаясь друг к другу по имени. На такие размышления её натолкнула ситуация в семье Башмаковых, к которым приехала съёмочная группа телепроекта «На дачу!». У дружной ячейки общества — Николая и Зои — пятеро внуков. Однако бабушку они называют исключительно по имени. Эта ситуация напомнила 61-летней Гузеевой о схожей традиции в шоу-тусовке.