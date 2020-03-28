Певица Наталья Гулькина пожаловалась на финансовые проблемы из-за отсутствия концертов в связи с пандемией коронавируса.
Артистка призналась, что в настоящее время сидит без работы. Как
Руки и ноги у меня на месте, так что отработаем. Пенкин мыл подъезды, и я буду, — сказала певица.
Она также добавила, что ко всему прочему ей сейчас требуются деньги на лечение кошки, которую очень любит её дочь. Чтобы вылечить животное ей нужно 300 тысяч рублей, пока Гулькиной удалось собрать 85 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что борьба за продукты питания заставила обучающегося в столице Великобритании сына певицы Аниты Цой Сергея защищать купленные в супермаркете несколько пачек макарон.
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