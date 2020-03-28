https://static.news.ru/photo/67ce0c0a-710b-11ea-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наталья Гулькина пожаловалась на финансовые проблемы из-за отсутствия концертов в связи с пандемией коронавируса.

Артистка призналась, что в настоящее время сидит без работы. Как рассказала она в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, она не боится влезть в долги — руки и ноги у неё есть, поэтому сумеет потом всё отработать.

Руки и ноги у меня на месте, так что отработаем. Пенкин мыл подъезды, и я буду, — сказала певица.

Она также добавила, что ко всему прочему ей сейчас требуются деньги на лечение кошки, которую очень любит её дочь. Чтобы вылечить животное ей нужно 300 тысяч рублей, пока Гулькиной удалось собрать 85 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что борьба за продукты питания заставила обучающегося в столице Великобритании сына певицы Аниты Цой Сергея защищать купленные в супермаркете несколько пачек макарон.