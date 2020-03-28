https://static.news.ru/photo/0b15a11a-70f9-11ea-8a22-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой с сыном Сергеем Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борьба за продукты питания заставила обучающегося в столице Великобритании сына певицы Аниты Цой Сергея защищать купленные в супермаркете несколько пачек макаронных изделий.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ артистка рассказала , что недавно сын вышел с ней на видеосвязь. Во время общения он рассказал о конфликте, который произошёл с местными жителями из-за двух пачек макарон.

Сын говорит, что мясо подорожало, его не берут. Борьба идёт за «долгоиграющие» продукты. Спросила, кому в итоге достались макароны, он ответил, что ему, — отметила Цой.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Британии за три недели из-за паники скупили товаров на миллиард фунтов. Власти заявили, что в стране наблюдается пик покупательской активности, который подобен рождественскому ажиотажу. Такой спрос на продукты в Британии не редкость. Так, в августе 2019 года каждый пятый житель страны скупал продовольствие и лекарства, так как опасался негативных последствий Brexit. Всего британцы тогда потратили более 4 млрд фунтов стерлингов.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли шесть человек.