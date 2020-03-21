https://static.news.ru/photo/fc2f319c-6b9a-11ea-be21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании за три недели накупили продовольствия на миллиард фунтов стерлингов. Об этом сообщила глава Британского консорциума предприятий розничной торговли Хелен Дикинсон.

Сейчас в домах людей находится запас продовольствия, который на миллиард фунтов стерлингов больше, чем было три недели назад, — цитирует РИА Новости Дикинсон.

По её словам, в стране сейчас наблюдается пик покупательской активности, подобный рождественскому, но без постепенного нарастания.

По данным министра по делам сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Джорджа Юстиса, спрос на продукты в Великобритании сейчас вырос на 50%. При этом он заверил, что продовольствия хватит всем.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров — X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту» и «Ашан», — заявили, что не обращались к Белоруссии с просьбой обеспечить их продуктами питания. Ранее об этом обращении рассказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Ретейлеры подчеркнули, что продовольственных запасов на складах, в распределительных центрах и магазинах хватит, чтобы удовлетворить спрос покупателей в любом объёме. Также они указали, что все закупки по ранее заключённым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в плановом режиме.