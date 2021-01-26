Федосеевой-Шукшиной отказано в возбуждении дела против Бари Алибасова

https://static.news.ru/photo/21124038-5fe9-11eb-983b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело по заявлению актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной против её бывшего мужа Бари Алибасова не будет возбуждено. Об этом рассказал Вадим Горжанкин — представитель адвоката продюсера Романа Кандаурова.

Причиной конфликта стала квартира в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову, а тот вскоре переписал её на своего помощника Сергея Моцаря. Через некоторое время артистка подала заявление на расторжение брака и обратилась за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Тот, в свою очередь, поручил проверить законность сделки с недвижимостью.

Горжанкин пояснил, что следствие разобралось в ситуации. Состава преступления в действиях Алибасова выявлено не было. Продюсер законно принял в дар квартиру, после чего имел право её продать, что и было сделано.

В результате Следственный комитет <...> поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, — цитирует Горжанкина РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что её подзащитная решила отозвать заявление о разводе с Бари Алибасовым. Они хотят наладить отношения, при этом Алибасов не станет больше претендовать на квартиру актрисы.