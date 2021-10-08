Эксперт по лжи оценила заявление Шаляпина о наследстве умершей жены

Эксперт по лжи Светлана Филатова оценила подлинность страданий Прохора Шаляпина, который горюет по умершей жене Татьяне Клаудии Дэвис. Профайлер проанализировала интервью певца в студии Андрея Малахова и пришла к выводу, что артист «водит публику за нос», сообщает KP.RU.

По словам эксперта, у вдовца есть какой-то план и это видно по его «фирменным» жестам. В частности, это касается его слов о том, что артист не претендует на наследство умершей супруги.

Я заметила одну особенность: когда он говорит о чём-то приятном, радостном, связанном с удовольствием, он непременно облизывает губы — такой фирменный жест. То же самое он неосознанно демонстрирует, когда говорит, что Татьяна нажила огромное состояние. По словам Прохора, на наследство он не претендует — всё достанется родителям Дэвис, у которых нет других родственников. И на этой фразе он вновь облизывает губы! Полагаю, у вдовца есть план, как бы в будущем прибрать к рукам эти богатства, — сообщила эксперт.

Свадьба Прохора Шаляпина и канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис состоялась 31 июля, а уже через три дня новобрачная заразилась коронавирусом. 30 сентября певец объявил о смерти своей супруги.

Ранее Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание о своём отношении к умершей жене Татьяне Клаудии Дэвис. В эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале он заявил, что никогда не любил канадскую миллионершу, а просто испытывал к ней симпатию.