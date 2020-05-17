Экс-телохранитель Канье Уэста рассказал о его капризах

https://static.news.ru/photo/b096f4e6-9844-11ea-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos​​​​​​​/Global Look Press

Бывший охранник рэпера Канье Уэста Стив Станулис поделился своим опытом работы со звездой. По его словам, супруг Ким Кардашьян оказался самой капризной и требовательной знаменитостью из всех, на кого он работал.

Как поведал Станулис, хип-хоп-артиста могло взбесить то, что телохранитель окажется в кадре во время съёмок папарацци. Охранник рассказал и о «глупых правилах» Уэста, которые он требовал выполнять на улице, пишет Insider.

Лучшими друзьями нам быть не нужно, но если моя работа — защищать тебя, если что-то случится, то я пострадаю. Если ты ожидаешь от меня того, что я закрою тебя своим телом, то я жду хоть какого-то уважения, — подчеркнул Станулис.

Кроме того, телохранитель рассказал и о скупости Уэста. По словам мужчины, он очень редко давал чаевые.

Как писал NEWS.ru, ранее Канье Уэста признали миллиардером.